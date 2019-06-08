В Волжском автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-08T14:24:13+03:00

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Авария произошла около девяти часов вечера 7 июня в Волжском. Как установили сотрудники ГИБДД, в тот момент 30-летняя автоледи за рулем «Форд Фокус» ехала по внутриквартальному проезду по проспекту Ленина. Она двигалась в сторону № 397.

Вдоль проезжей части по ходу движения иномарки ехал 9-летний велосипедист. Женщина не справилась с управлением и сбила мальчика. Поняв, что школьник получил серьезные травмы, она вызвала врачей "скорой помощи". Медики приехали оперативно. Они оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

- В результате ДТП школьник с травмой доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, жертвой которой стал несовершеннолетний. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU