В Волжском автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
Авария произошла около девяти часов вечера 7 июня в Волжском. Как установили сотрудники ГИБДД, в тот момент 30-летняя автоледи за рулем «Форд Фокус» ехала по внутриквартальному проезду по проспекту Ленина. Она двигалась в сторону № 397.
Вдоль проезжей части по ходу движения иномарки ехал 9-летний велосипедист. Женщина не справилась с управлением и сбила мальчика. Поняв, что школьник получил серьезные травмы, она вызвала врачей "скорой помощи". Медики приехали оперативно. Они оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.
- В результате ДТП школьник с травмой доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, жертвой которой стал несовершеннолетний. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU