2019-06-08T14:24:13+03:00
Происшествия

В Волжском автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста

Мальчика доставили в больницу с травмами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла около девяти часов вечера 7 июня в Волжском. Как установили сотрудники ГИБДД, в тот момент 30-летняя автоледи за рулем «Форд Фокус» ехала по внутриквартальному проезду по проспекту Ленина. Она двигалась в сторону № 397.

Вдоль проезжей части по ходу движения иномарки ехал 9-летний велосипедист. Женщина не справилась с управлением и сбила мальчика. Поняв, что школьник получил серьезные травмы, она вызвала врачей "скорой помощи". Медики приехали оперативно. Они оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

- В результате ДТП школьник с травмой доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, жертвой которой стал несовершеннолетний. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«А вам слабо?»: Елена Исинбаева исполнила спортивный трюк на дорожном знаке
В Волгограде военные поклонились иконе «Спаса Нерукотворного»
В Волгоградскую область в апреле и мае завезли корь
У «Гасителя» в Волгограде отремонтируют лестницы, ведущие к Волге
Под Волгоградом по вине лихача на «Ладе» погиб его пассажир
В Волгограде активно ремонтируют улицы Полины Осипенко и Полоненко
До 27 июня волгоградцам запретили отдыхать в лесах из-за риска пожаров
Врача, выпустившего на волю психа-убийцу, отправили в колонию
У волгоградки отобрали трех дочерей, которых она морила голодом
В Волгограде выделили 335 мест для торговли мороженым и холодными напитками
Игорь Бабушкин пойдет на выборы губернатора Астраханской области
В Астрахани продавщицы и владелец магазина связали грабителя с ружьем
Волгоградские волонтеры собрали на берегах водоемов почти 150 тонн мусора
Волгоградцу дали три года колонии за спиленные деревья
Более девятисот волгоградских семей получили по 70 тысяч за третьего ребенка
Конюшню, где сгорели семь лошадей, спалил 15-летний подросток
В Волгограде строитель убил напарника, заступаясь за честь жены
Стартуем с «Авангардом»: составлен календарь матчей «Ротора» в Олимп-ФНЛ
Поели вяленой рыбы: два волгоградца скончались от ботулизма
В Волгограде Тополю-герою обрежут ветки, чтобы не упал на прохожих
В Волгограде селедка идет косяками, но ловить ее нельзя
Астраханцев и волгоградцев просят помочь в розыске убийцы таксиста
В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58
В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок
В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Под Волгоградом задержали троих подводных охотников