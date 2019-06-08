«А вам слабо?»: Елена Исинбаева исполнила спортивный трюк на дорожном знаке

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-08T12:51:20+03:00

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Накануне олимпийская чемпионка Елена Исинбаева порадовала своих подписчиков в Instagram новым снимком, который сделала на… дорожном знаке, чем вызвала весьма неоднозначную реакцию со стороны поклонников.

«Шестовики поймут любовь к вертикальным предметам. А вам слабо?», - подписала снимок спортсменка. На фото Исинбаева висит вертикально вниз головой, демонстрируя силу и ловкость. Но не всем такая выходка пришлась по вкусу. Некоторые раскритиковали поступок знаменитости, назвав его «глупым», но все же большая часть аудитории выразила восхищение. Подписчики подчеркнули не только отличную физическую форму чемпионки, но и ее умение рассмотреть в обычном необычное. Например, акробатический шест в обычной дорожной конструкции.

Несмотря на разделение мнения, эта публикация набрала более семи тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU