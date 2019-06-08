2019-06-08T12:51:20+03:00
Общество

«А вам слабо?»: Елена Исинбаева исполнила спортивный трюк на дорожном знаке

Кто-то осудил выходку олимпийской чемпионки, но большинство восхитились ее мастерством
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото Instagram Елены Исинбаевой.Фото Instagram Елены Исинбаевой.
Изменить размер текста:

Накануне олимпийская чемпионка Елена Исинбаева порадовала своих подписчиков в Instagram новым снимком, который сделала на… дорожном знаке, чем вызвала весьма неоднозначную реакцию со стороны поклонников.

«Шестовики поймут любовь к вертикальным предметам. А вам слабо?», - подписала снимок спортсменка. На фото Исинбаева висит вертикально вниз головой, демонстрируя силу и ловкость. Но не всем такая выходка пришлась по вкусу. Некоторые раскритиковали поступок знаменитости, назвав его «глупым», но все же большая часть аудитории выразила восхищение. Подписчики подчеркнули не только отличную физическую форму чемпионки, но и ее умение рассмотреть в обычном необычное. Например, акробатический шест в обычной дорожной конструкции.

Несмотря на разделение мнения, эта публикация набрала более семи тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волжском автоледи на иномарке сбила 9-летнего велосипедиста
В Волгограде военные поклонились иконе «Спаса Нерукотворного»
В Волгоградскую область в апреле и мае завезли корь
У «Гасителя» в Волгограде отремонтируют лестницы, ведущие к Волге
Под Волгоградом по вине лихача на «Ладе» погиб его пассажир
В Волгограде активно ремонтируют улицы Полины Осипенко и Полоненко
До 27 июня волгоградцам запретили отдыхать в лесах из-за риска пожаров
Врача, выпустившего на волю психа-убийцу, отправили в колонию
У волгоградки отобрали трех дочерей, которых она морила голодом
В Волгограде выделили 335 мест для торговли мороженым и холодными напитками
Игорь Бабушкин пойдет на выборы губернатора Астраханской области
В Астрахани продавщицы и владелец магазина связали грабителя с ружьем
Волгоградские волонтеры собрали на берегах водоемов почти 150 тонн мусора
Волгоградцу дали три года колонии за спиленные деревья
Более девятисот волгоградских семей получили по 70 тысяч за третьего ребенка
Конюшню, где сгорели семь лошадей, спалил 15-летний подросток
В Волгограде строитель убил напарника, заступаясь за честь жены
Стартуем с «Авангардом»: составлен календарь матчей «Ротора» в Олимп-ФНЛ
Поели вяленой рыбы: два волгоградца скончались от ботулизма
В Волгограде Тополю-герою обрежут ветки, чтобы не упал на прохожих
В Волгограде селедка идет косяками, но ловить ее нельзя
Астраханцев и волгоградцев просят помочь в розыске убийцы таксиста
В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58
В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок
В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Под Волгоградом задержали троих подводных охотников