В Волгограде военные поклонились иконе «Спаса Нерукотворного»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-08T12:21:00+03:00

Главная икона храма ВВС РФ пробудет в городе-герое до 14 июня

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Сегодня, 8 июня, в храме Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде сотни военных связистов Южного военного округа и жителей города-героя поклонились главной иконе главного храма ВВС РФ – образу «Спаса Нерукотворного». К лику Христа пришли семьи военных, курсанты ВолГАУ и обычные горожане.

Образ пробудет в волгоградском храме до 14 июня. Лицезреть его сможет любой желающий в круглосуточном режиме.

- Благодаря этому событию я побывал в храме Всех Святых на Мамаевом кургане. Эмоции непередаваемые. Призываю всех побывать здесь и посмотреть на икону «Спаса Нерукотворного», - поделился впечатлениями с КП-Волгоград старший линейный надсмотрщик Илья Буданов.

С 15 июня лик Христа перевезут в Храм Казанской иконы Божьей Матери в Буденновск на неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU