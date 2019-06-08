В Волгоградскую область в апреле и мае завезли корь
«Подчищающая иммунизация» против кори продолжается на территории Волгоградской области: с начала 2019 года более пяти тысяч человек уже привиты, из них 1165 детей, которым ввели вакцину впервые. Поводы для беспокойства есть, ведь Роспотребнадзор сообщил сразу о трех случаях заражения жителей региона. Причем опасную заразу завезли из других регионов.
- Так, в апреле текущего года на территорию региона было завезено 2 случая заболеваний корью и 1 случай заболевания был завезен в мае. Заражение заболевших корью произошло на территории других регионов (Чеченская республика и Краснодарский край). В связи с чем, возрастает риск распространения коревой инфекции среди жителей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Обезопасить себя просто: нужно сделать прививку в поликлинике по месту жительства. Это совершенно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU