2019-06-08T09:54:10+03:00
Общество

У «Гасителя» в Волгограде отремонтируют лестницы, ведущие к Волге

Власти города объявили аукцион на благоустройство второй очереди сквера
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Год назад сквер у памятника «Гаситель» в Волгограде начали приводить в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время на территории парка сделано немало: подрядчики оформили тротуарные дорожки, поставили скамейки, посадили деревья, уложили газон и провели водопровод. На очереди второй участок, площадь которого более четырех тысяч квадратов. Здесь десять лет не было ремонта, но уже скоро появятся малые архитектурные формы и впервые - инженерные коммуникации.

- В этом году на участке от первой очереди сквера до пересечения с улицей Калинина подрядная организация восстановит лестницы, ведущие к реке, и оборудует тротуарные дорожки. На обновленной территории появятся навесы от солнца и спортивные площадки, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

У «Гасителя» появится зеленая зона с полусотней лип, рябин и елей, а также площадки для стритбола и воркаута. Для велосипедистов оборудуют новенькую парковку, а сам пароход-памятник отреставрируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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