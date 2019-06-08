Под Волгоградом по вине лихача на «Ладе» погиб его пассажир
Девять жителей Волгоградской области получили серьезные травмы в дорожных авариях, которые случились 7 июня. А один погиб. Произошло это в Среднеахтубинском районе около полуночи. В поздний час 42-летний мужчина за рулем «Лады» ехал по трассе «Средняя Ахтуба – Краснослободск» из Средней Ахтубы в сторону Краснослободска.
На 16-ом километре он выехал на встречку, а затем врезался в бордюрный камень. Возможно, водитель потерял управление над машиной. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.
- В результате ДТП водитель автомашины с травмами госпитализирован, его пассажир (мужчина), личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU