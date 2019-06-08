2019-06-08T08:34:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом по вине лихача на «Ладе» погиб его пассажир

Водитель выехал на встречку и протаранил бордюр
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Девять жителей Волгоградской области получили серьезные травмы в дорожных авариях, которые случились 7 июня. А один погиб. Произошло это в Среднеахтубинском районе около полуночи. В поздний час 42-летний мужчина за рулем «Лады» ехал по трассе «Средняя АхтубаКраснослободск» из Средней Ахтубы в сторону Краснослободска.

На 16-ом километре он выехал на встречку, а затем врезался в бордюрный камень. Возможно, водитель потерял управление над машиной. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП водитель автомашины с травмами госпитализирован, его пассажир (мужчина), личность которого устанавливается, от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгоградскую область в апреле и мае завезли корь
У «Гасителя» в Волгограде отремонтируют лестницы, ведущие к Волге
В Волгограде активно ремонтируют улицы Полины Осипенко и Полоненко
До 27 июня волгоградцам запретили отдыхать в лесах из-за риска пожаров
Врача, выпустившего на волю психа-убийцу, отправили в колонию
У волгоградки отобрали трех дочерей, которых она морила голодом
В Волгограде выделили 335 мест для торговли мороженым и холодными напитками
Игорь Бабушкин пойдет на выборы губернатора Астраханской области
В Астрахани продавщицы и владелец магазина связали грабителя с ружьем
Волгоградские волонтеры собрали на берегах водоемов почти 150 тонн мусора
Волгоградцу дали три года колонии за спиленные деревья
Более девятисот волгоградских семей получили по 70 тысяч за третьего ребенка
Конюшню, где сгорели семь лошадей, спалил 15-летний подросток
В Волгограде строитель убил напарника, заступаясь за честь жены
Стартуем с «Авангардом»: составлен календарь матчей «Ротора» в Олимп-ФНЛ
Поели вяленой рыбы: два волгоградца скончались от ботулизма
В Волгограде Тополю-герою обрежут ветки, чтобы не упал на прохожих
В Волгограде селедка идет косяками, но ловить ее нельзя
Астраханцев и волгоградцев просят помочь в розыске убийцы таксиста
В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58
В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок
В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Под Волгоградом задержали троих подводных охотников