Врача, выпустившего на волю психа-убийцу, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 22:02 2019-06-07T22:05:15+03:00

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Два года прошло с той ужасной истории, когда псих ранил ножом свою племянницу и убил ее полуторагодовалую дочь. Это произошло 5 июля 2017-го в Астраханской области. И только сейчас нашли виновника случившегося: им оказался врач-психиатр, который незадолго до случившегося выпустил из психушки этого сумасшедшего мужчину. За это медика отправили в колонию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, именно врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы в апреле 2017-го выступил с инициативой заменить мужчине принудительное лечение в психбольнице на стационар. Хотя положительной динамики у больного не было. Кроме того, в психушку его и отправили за совершенное до этого убийство. Однако, мужчина перестал принимать на свободе необходимые лекарства, это и привело к трагедии. Когда психа пытались задержать сотрудники полиции, он кидался на них с ножом. Им пришлось стрелять. Астраханца ранили, в больнице он скончался от полученных ран.

Суд признал врача виновным по статье «халатность, повлекшая смерть человека». Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU