У волгоградки отобрали трех дочерей, которых она морила голодом

СЕГОДНЯ 21:48 2019-06-07T21:48:35+03:00

У детей не было ни чистой одежды, ни еды, ни элементарных условий для жизни. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Этой 35-летней волгоградке судьба подарила трех чудесных дочерей, но матерью она так и не стала. Пока женщина выпивала девочки голодали. Она часть оставляла их дома одних, хотя младшей всего 3 годика, средней - 5 лет, а старшей 8 лет. У детей не было ни теплой одежды, ни игрушек. От голода и холода малышек спасали соседи.

В октябре 2018-го, когда в дом многодетной горе-мамаши нагрянули сотрудники ПНД, они застали в доме полную антисанитарию. Не соблюдались элементарные гигиенические нормы. Несмотря на имеющиеся хронические заболевания у девочек, рекомендации врача-педиатра женщина не выполняла. Иногда детей лечили соседи.

- В ходе проверки выяснилось, что женщина ранее 8 раз привлекалась к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Но на путь исправления так и не встала. А теперь на нее завели уголовное дело «неисполнение обязанностей по воспитанию в совокупности с жестоким обращение с несовершеннолетними», -рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Девочек у горе-мамаши уже отобрали. Двое младших дочерей находятся на лечении в больнице, старшая девочка – в Волжском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде Ленинского района Волгоградской области. Горе-мамаше грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU