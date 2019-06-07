В Волгограде выделили 335 мест для торговли мороженым и холодными напитками

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-07T20:31:51+03:00

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В жару в Волгограде без холодной питьевой воды просто не выжить, а идти в супермаркет за бутылкой газировки, конечно же, неудобно. Раньше спасали киоски, но после того, как их численность (особенно в центре города) урезали, единственная радость - лотки, где можно купить прохладительные напитки или мороженое. На данный момент городские власти выделили 335 точек, где можно предпринимателям торговать этим товаром.

На данный момент, как уточняют «КП-Волгоград» в мэрии, 200 лотков и киосков уже работают.

- При этом большая часть торговых мест отведена волгоградским товаропроизводителям. Эти точки располагаются в наиболее проходимых местах – в парках и зонах отдыха, на оживленных улицах, на площадках перед досуговыми объектами, - добавляют в администрации.

Так, например, в Центральном районе киоски, лотки и автомагазины с сезонным ассортиментом разместились рядом с верхней террасой Набережной, на Аллее Героев, улицах Гоголя, Советской, Краснознаменской, на 7-й Гвардейской, в Банковском переулке, проспекте Ленина, в том числе рядом с остановкой «Мамаев Курган».

В Ворошиловском – перед территорией парка им. Саши Филиппова, на улице Рабоче-Крестьянской, у входа подземной станции остановки «ТЮЗ», в Краснооктябрьском – на улице 39-й Гвардейской, проспекте Металлургов и других. Наибольшее количество мест предусмотрено в Дзержинском и Краснооктябрьском районах, как одних из самых густонаселенных районов города – 38 и 36 мест соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU