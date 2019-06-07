Игорь Бабушкин пойдет на выборы губернатора Астраханской области

СЕГОДНЯ 19:54 2019-06-07T19:54:21+03:00

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Игорь Бабушкин всего день, как вступил в должность врио губернатора Астраханской области, а уже везде успел. И с силовиками региона встретился, и в пришкольный лагерь заглянул и раздал ценные указания министрам, и даже заявил, что баллотируется на выборы.

- Я хочу проинформировать вас, что сегодня я подал заявление в избирательную комиссию в качестве кандидата на должность губернатора Астраханской области, - сразу объявил он на встрече с кабинетом министров региона.

И отметил, что намерен долго и упорно работать в Астраханской области. После чего сразу озвучил общие цели и задачи. А конкретные он будет ставить министрам на отдельных встречах с каждым из них.

- Сразу видно, человек настроен на конкретную работу. Очень жестко сформулировал задачи, которые мы должны, в первую очередь, решать как руководители направлений, - сказал и.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов области Денис Афанасьев.

- Игорь Юрьевич поставил задачу - рассмотреть возможность увеличения мер соцподдержки населения. Это здорово. Задачи, которые поставил временно исполняющий обязанности губернатора, будут выполнены в полном объёме, - заметил и.о. министра соцразвития и труда области Олег Петелин.

ИСТОЧНИК KP.RU