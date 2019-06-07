В Астрахани продавщицы и владелец магазина связали грабителя с ружьем

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-07T19:06:35+03:00

Когда полиция приехала на место ЧП, преступник уже лежал обезвреженный на полу

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О русских женщинах легенды ходят: и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Да что там?! Вот в Астрахани две продавщицы задержали грабителя с ружьем. А потом выяснилось, что это вообще наркоман вооруженный.

Все случилось вечером в Трусовском районе Астрахани. В магазин вошел мужчина в медицинской маске на лице и направил на продавщиц обрез двуствольного охотничьего ружья. Потребовал отдать кассу. И пока одна создавала видимость сбора денег для грабителя, вторая выскочила через дверь складского помещения на улицу и стала звать на помощь. Вторая продавщица в это время умудрилась нажать «тревожную кнопку». Но раньше полиции в магазин примчался владелец.

Мужчина увидел грабителя, который уже складывал в сумку выручку из кассы и товар, подобрался к нему сзади и обезвредил. А потом вместе с продавщицами преступника связал.

Когда сотрудники Росгвардии приехали по вызову они уже нашли связанного разбойника лежащего на полу.

- Грабителем оказался неоднократно судимый 36-летний житель Ленинского района. Он пояснил, что нашел ружье в камышах еще в 2017 году. После сделал из него обрез (как доказала экспертиза пригодный для стрельбы). Известно также, что мужчина долгое время лечился от наркозависимости, вызванной употреблением опиатов, - рассказал «КП-Волгоград» следователь отдела полиции №3 СУ УМВД России по городу Астрахани Шахмерден Кафаров.

Сейчас уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU