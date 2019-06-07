Волгоградские волонтеры собрали на берегах водоемов почти 150 тонн мусора

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-07T18:45:32+03:00

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В рамках всероссийской акции «Вода России» волгоградские волонтеры запустили у нас свой флэш-моб под названием «Чистые берега». К этой акции присоединились почти восемь тысяч волгоградцев. Что они делали - зачищали от мусора берега после отдыха некоторых бескультурных личностей. Они собрали почти 150 тонн мусора, привели в порядок 52 водных объекта в области. А еще провели кучу экоквестов и мастер-классов, чем привлекали все новых и новых участников в свое дело. Результаты впечатлили всех и опыт волгоградских активистов признали лучшей волонтерской практикой всероссийского проекта «Узнай.PRO» и рекомендовали брать пример с волгоградцев всем регионам. Для этого разместили информацию о нашей акции на портале «Добровольцы России».

Как уточняют в облкомприроде, наш проект «Чистые берега» победил в номинации «Лучшая волонтерская экологическая практика».

Кстати, в рамках еще одного марафона - «Чистая Волга» - волгоградцы очистили 251 километр берегов озер и рек. Всего к акции присоединились 6150 наших активистов.

ИСТОЧНИК KP.RU