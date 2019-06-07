Волгоградцу дали три года колонии за спиленные деревья

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-07T18:19:03+03:00

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Три года колонии общего режима получил 40-летний житель Дубовского района Волгоградской области Иван Мантуленко за спиленные в лесу деревья. Думаете, много дали? Но ведь и уничтожил он живых деревьев немало. В общей сложности почти на 2,6 миллиона рублей.

Сначала он пилил только сухие деревья в лесополосе. Потом перебрался в «Даниловское лесничество». Там уже выпилил 37 сухостойных дубов. Причем не себе, а продал лет третьим лицам. Ну, казалось бы, не за решетку ж за такое сажать. Но ведь на этом варвар не остановился. Он вошел во вкус и стал пилить уже живые деревья.

Как уточняют в прокуратуре, все это длилось с 21 января по 25 февраля 2018 года. Мантуленко увлекся и спилил 114 сырорастущих деревьев дуба общим объёмом 33,15 кубометров.

- В результате указанных действий ущерб государству в лице Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области превысил 2 миллиона 667 тысяч рублей (более 30 тысяч рублей – сухие деревья, 2 миллиона 637 тысяч рублей - сырорастущие дубы), - дополняют в ведомстве.

Даниловский райсуд признал Мантуленко виновным еще в октябре 2018-го. Однако по сей день мужчина не возместил ущерб государству, потому прокуратура подала в суд новый иск уже с требованием взыскать ущерб с нарушителя. Суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU