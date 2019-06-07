2019-06-07T18:19:03+03:00
Происшествия

Волгоградцу дали три года колонии за спиленные деревья

Мужчина также возместит государству причиненный ущерб в размере 2,6 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три года колонии общего режима получил 40-летний житель Дубовского района Волгоградской области Иван Мантуленко за спиленные в лесу деревья. Думаете, много дали? Но ведь и уничтожил он живых деревьев немало. В общей сложности почти на 2,6 миллиона рублей.

Сначала он пилил только сухие деревья в лесополосе. Потом перебрался в «Даниловское лесничество». Там уже выпилил 37 сухостойных дубов. Причем не себе, а продал лет третьим лицам. Ну, казалось бы, не за решетку ж за такое сажать. Но ведь на этом варвар не остановился. Он вошел во вкус и стал пилить уже живые деревья.

Как уточняют в прокуратуре, все это длилось с 21 января по 25 февраля 2018 года. Мантуленко увлекся и спилил 114 сырорастущих деревьев дуба общим объёмом 33,15 кубометров.

- В результате указанных действий ущерб государству в лице Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области превысил 2 миллиона 667 тысяч рублей (более 30 тысяч рублей – сухие деревья, 2 миллиона 637 тысяч рублей - сырорастущие дубы), - дополняют в ведомстве.

Даниловский райсуд признал Мантуленко виновным еще в октябре 2018-го. Однако по сей день мужчина не возместил ущерб государству, потому прокуратура подала в суд новый иск уже с требованием взыскать ущерб с нарушителя. Суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врача, выпустившего на волю психа-убийцу, отправили в колонию
У волгоградки отобрали трех дочерей, которых она морила голодом
В Волгограде выделили 335 мест для торговли мороженым и холодными напитками
Игорь Бабушкин пойдет на выборы губернатора Астраханской области
В Астрахани продавщицы и владелец магазина связали грабителя с ружьем
Волгоградские волонтеры собрали на берегах водоемов почти 150 тонн мусора
Более девятисот волгоградских семей получили по 70 тысяч за третьего ребенка
Конюшню, где сгорели семь лошадей, спалил 15-летний подросток
В Волгограде строитель убил напарника, заступаясь за честь жены
Стартуем с «Авангардом»: составлен календарь матчей «Ротора» в Олимп-ФНЛ
Поели вяленой рыбы: два волгоградца скончались от ботулизма
В Волгограде Тополю-герою обрежут ветки, чтобы не упал на прохожих
В Волгограде селедка идет косяками, но ловить ее нельзя
Астраханцев и волгоградцев просят помочь в розыске убийцы таксиста
В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58
В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок
В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Под Волгоградом задержали троих подводных охотников