Более девятисот волгоградских семей получили по 70 тысяч за третьего ребенка

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-07T16:11:38+03:00

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Волгоградская область в последние годы стремительно теряет население: много уезжают в другие регионы, рожают мало, умирают часто. С демографической проблемой решили бороться сразу несколькими методами. В том числе и повышением пособий при рождении ребенка. Так, с начала 2019-го по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе в 1,7 раза повысили единовременное пособие, которое выплачивается при рождении третьего ребенка в семье. И сейчас оно составляет 709 тысяч рублей. На данный момент эту выплату уже получили более 900 волгоградских семей.

Помимо этого волгоградские семь получают региональный родительский капитал.

- За пять лет выплата предоставлена более чем на 20 тысяч малышей, - уточняют в администрации региона.

И уже на 1 июня 2019 года в Волгоградской области зарегистрировано 29393 многодетных семей, в которых воспитывается 98360 детей, что на 1161 семью и на 4248 детей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU