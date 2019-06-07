Конюшню, где сгорели семь лошадей, спалил 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-07T15:56:56+03:00

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Жуткий пожар в Волжском произошел 3 июня в час ночи. На улице Степная полностью выгорела конюшня. В огне в мучениях погибли 5 взрослых лошадей и 2 пони, еще 11 животных успели вывести. Владельцы подозревали поджог. Не исключали эту версию и следователи, которые взялись за изучение всех обстоятельства ЧП. Расследование взял под свой контроль руководитель главка Александр Кравченко. На месте работали опытные эксперты криминалисты. Специалисты пожарно-технической лаборатории Экспертно-криминалистического центра волгоградской полиции взяли образцы с пепелища, исследовали грунт на наличие остатков бензина, но пришли к выводу, что умышленного поджога не было. Пожар начался по банальной причине – из-за непотушенной сигареты.

Как выяснили следователи, ночью 15-летний сын одного из работников конюшни и его двоюродный брат курили за сараем. Окурок парень бросили тут же – на солому. Подростки не увидели, что сигарета еще тлеет. Через несколько минут, когда школьники уже подходили к дому – а они живут рядом, заметили пожар. Подростки сообщили об этом взрослым и вызвали пожарных. О том, что именно один из них стал причиной большой беды, парни не догадывались.

- По российским законам уголовная ответственность за неосторожное обращение с огнем наступает с 16-летнего возраста, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

А руководство конюшни ждет поддержки от неравнодушных людей. Место надо восстанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU