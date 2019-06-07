В Волгограде строитель убил напарника, заступаясь за честь жены

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-07T15:33:16+03:00

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33-летний волжанин уже имел судимость за плечами, и вновь отправится в колонию уже за убийство. Он зарезал коллегу по работе.

Случилось это в канун Нового года. Два приятеля работали на стройке в Калачевском районе. К праздникам как раз закончили объект. 22 декабря волжанин приехал в Волгоград за зарплатой, но в бухгалтерии ему сказали, что деньги будут только на следующий день. Мужчина решил не кататься почем зря домой и обратно, и переночевать в квартире, которую арендовала его фирма в областном центре. В этой квартире на тот момент проживал его напарник.

Вечер перестал быть томным, когда коллега-строитель повздорил со своей супругой по телефону. В порыве гнева он стал унижать всех женщин, достались «пару ласковых» и жене напарника. А тот парень горячий унижений его супруги терпеть не стал, завязалась драка. В какой-то момент волжанин схватил со стола нож и ударил несколько раз в область шеи и предплечья приятеля. Напарник скончался.

- В тот же вечер мужчина вернулся домой на такси. Но скрываться не стал: сам вызвал полицию и рассказал о совершенном убийстве. Даже нож окровавленный выдал, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Так что следователи довольно быстро собрали все факты и прокуратура утвердила убийце обвинительное заключение. Волжанина приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU