Стартуем с «Авангардом»: составлен календарь матчей «Ротора» в Олимп-ФНЛ

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-07T15:14:29+03:00

Изменить размер текста: A A

До старта нового сезона Олимп-ФНЛ 2019/20 остается ровно месяц. Месяц на сборы, рокировки и прочую подготовку. «Ротор» сейчас тренируется в Кисловодске, затем отправится в Слловению. И, если окончательный состав команды пока не утвержден, то календарь игр уже составили. И уже точно известно, что первый матч сине-голубые проведут 7 июля на выезде: играем с курским «Авангардом».

Напомним, что в курской команде на днях сменился главный тренер. Вместо Игоря Беляева наставником стал Мурат Искаков - довольно успешный 46-летний специалист. В последний год он работал в ФК «Тамбов». Так что от курской команды в следующем сезоне можно ожидать немалых сюрпризов.

Первая домашняя игра в рамках Олимп-ФНЛ 2019/20 для волгоградцев пройдет 13 июля. На «Волгоград Арене» сине-голубые будут принимать ивановский «Текстильщик». Эта команда в последние годы выступала во втором дивизионе, и вот впервые с 2011 года вырвалась в ФНЛ.

Инфографика ФК "Ротор"

Итоговый список команд нового сезона Первенства теперь выглядит так:

«Енисей», «Томь», «Нижний Новгород», «Чертаново», «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Авангард», «Химки», «Краснодар-2», «Ротор», «Мордовия», «Луч», «Спартак-2», «Армавир», «Балтика», «Факел», «Нефтехимик», «Чайка», «Торпедо» Москва, «Текстильщик».

ИСТОЧНИК KP.RU