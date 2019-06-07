Поели вяленой рыбы: два волгоградца скончались от ботулизма

СЕГОДНЯ 14:33 2019-06-07T14:33:56+03:00

Ботулизм невозможно определить на вкус и цвет, так что будьте аккуратны, покупая рыбу на рынках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года уже 18 человек попали с больницы с таким же страшным диагнозом

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В региональном Роспотребнадзоре уже бьют тревогу: в Волгоградской области растет число людей, которые заразились ботулизмом. С начала года с отравлением этой бактерией в больницы попали 18 человек. Причем треть из них, подхватили ботулизм, поев вяленой рыбки. Двоих не спасли, они скончались.

- Ботулизм - отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих яд бактерий Clostridium botulinum. Этот токсин очень опасен, по силе воздействия на организм он лидер среди большинства химических и биологических ядов. Его невозможно отличить «на вкус и цвет». Ни маринад, ни рассол не изменят своего вкуса или прозрачности. При попадании в организм человека токсин поражает нервную систему. Летальность среди больных составляет до 30%, - поясняют в Роспотребнадзоре.

Болезнь может развиваться стремительно - за несколько часов, а может проявиться и через 5 суток.

Чаще всего волгоградцы травятся вяленой рыбой, которую делают в домашних условиях, именно она - главный источник ботулизма. На втором месте по опасности «подхватить ботулизм» - овощные домашние консервы.

ВАЖНО!

Больной ботулизмом человек не опасен для окружающих. Иммунитет после перенесённого заболевания не формируется, возможно повторное заражение.

Первые признаки: боль в животе, тошнота, рвота, нарушение стула, сухость во рту, слабость в мышцах, нарушение зрения (невозможность рассмотреть предметы находящиеся вблизи). Температура тела поднимается до 39-40 °C

Как предостеречься:

- не покупать консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках;

- овощи, фрукты, ягоды и грибы должны быть хорошо отмыты от частиц земли;

- недопустимо консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;

- рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода;

- засолку грибов не следует производить в герметически закрытых банках; лучший метод хранения грибов – соление и сушка;

- перед употреблением в пищу консервированных продуктов их лучше прокипятить в течение 20-25 минут (за это время разлагается токсин ботулизма);

- перед вскрытием банки с консервами нужно осматривать - при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок (бомбаж).

Будьте осторожны! Ботулизм – это опасно!

ИСТОЧНИК KP.RU