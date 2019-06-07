В Волгограде Тополю-герою обрежут ветки, чтобы не упал на прохожих

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-07T13:40:00+03:00

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Тополь-герой давно стал важной военной достопримечательностью города. Дерево, пережившее войну, вызывает уважение у волгоградцев и гостей города. В 1993 году его признали особо охраняемой территорией. Но тополь старится, его возраст, по мнению экспертов, перевалил за сто. Поэтому он нуждается в особом внимании и подходе. Каждый год специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области» проводят исследование дерева. В конце мая этого года Тополю-герою сделали томографию на уникальном оборудовании ARBOTOM, использовали и обычные уже привычные измерительные приборы. Они показали весьма печальную картину. Внутренние повреждение древесины достигли 90 процентов. Он жив за счет новообразованного слоя с внутренней стороны ствола. Внутри гниль и пустоты. Растение сейчас представляет собой полую трубку.

Снимок тополя-героя. Фото: "Центр защиты леса"

Специалисты выяснили, что новая образованная ткань может поддерживать жизнь дерева. Но при сильном ветре ствол может не выдержать и упасть на прохожих. Чтобы тополь стал более устойчивым, нужно сделать обрезку массивных скелетных ветвей. Так снизятся колебания при ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU