2019-06-07T12:03:25+03:00
Происшествия

Астраханцев и волгоградцев просят помочь в розыске убийцы таксиста

Мужчина заколол извозчика
Екатерина МАЛИНИНА
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Убитый подрабатывал извозом.Убитый подрабатывал извозом.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Убийство в Ленинском районе Астрахани произошло 12 мая. На обочине дороги в машине «Шевроле Ланос» нашли тело 70-летнего мужчины. Астраханца несколько раз ударили ножом в шею и в грудь. Родственники рассказали, что старик подрабатывал частным извозом – пенсии на жизнь не хватало.

Следователи после тщательного изучения всех улик и показаний свидетелей пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен Галимов Дамир Азгатович. Но после убийства мужчина сбежал не только с места преступления, но и из своей квартиры. Сейчас он в бегах. Сотрудники СУ СК по Астраханской области и астраханские полицейские просят всех, кто знает, где может находиться Галимов, просят позвонить по телефонам СК: 8-908-612-86-01, МВД: 8(8512) 400-015, 400-902 либо 02.

Приметы мужчины: высокий лоб с залысинами, рост 185-187 сантиметров, глубоко посаженные глаза, большой нос, пухлые губы, ямочка на подбородке.

Если вы увидите этого мужчину, звоните в полицию. Фото: УМВД по Астраханской области

Если вы увидите этого мужчину, звоните в полицию.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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