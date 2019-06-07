2019-06-07T10:34:27+03:00
Общество

В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58

Мэрия подвела итоги конкурсов на два автобусных маршрута
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Влад РАХМАТУЛИНФото: Влад РАХМАТУЛИН
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Мэрия Волгограда по итогам конкурса определила перевозчиков, которые будут обслуживать два автобусных вспомогательных направления. Маршрутка №5а «Родниковая Долина - Детский центр» по-прежнему остается за ООО «Меридиан», которое с зимы работало здесь по временному разрешению. Маршрутка №58 «Поселок Капустная балка - Ст. Университетская» теперь в ведении ООО «Галант». А пассажирам обещают почти новые микроавтобусы моложе года. К тому в маршрутках этих направлений обещают оснастить системой безналичной оплаты, чтобы можно было платить за проезд с помощью банковских карт.

- Транспортный парк конкурсантов комиссия оценивала сразу по нескольким критериям, в том числе учитывался срок эксплуатации и экологический класс микроавтобусов, наличие кондиционеров в салоне, системы автоматического привода дверей, в пользу участника говорило и отсутствие ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Среди перевозчиков конкуренция была ощутимая. На конкурс по маршруту № 58 заявились четыре организации. Маршрутка №5а интересовала сразу восемь перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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