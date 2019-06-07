В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-07T09:45:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла около двух часов дня в четверг. 30-летняя женщина за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по улице Панферова. На перекрестке равнозначных дорог она должна была уступить дорогу помехе справа – Skoda Octavia, но этого не сделала. две иномарки столкнулись. За рулем чешской машины сидела 25-летняя женщина.

В результате аварии пострадали два человека: водитель Skoda и 9-летняя школьница из Suzuki. Их с травмами госпитализировали.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в Даниловском районе. 46-летний мужчина ехал из хутора Плотников в станицу Березовская. Мужчина на высокой скорости не справился с управление и его «пятнадцатую» выкинуло в кювет. В ДТП получила травмы пассажирка.

Кстати, от медосвидетельствования мужчина отказался, хотя на лицо были все признаки алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU