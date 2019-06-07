2019-06-07T09:45:12+03:00
Происшествия

В Волгограде на дороге столкнулись две дамы – пострадал ребенок

Одна не уступила дорогу другой
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водитель "Сузуки" забыла про помеху справа.Водитель "Сузуки" забыла про помеху справа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария произошла около двух часов дня в четверг. 30-летняя женщина за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по улице Панферова. На перекрестке равнозначных дорог она должна была уступить дорогу помехе справа – Skoda Octavia, но этого не сделала. две иномарки столкнулись. За рулем чешской машины сидела 25-летняя женщина.

В результате аварии пострадали два человека: водитель Skoda и 9-летняя школьница из Suzuki. Их с травмами госпитализировали.

Еще одна авария с пострадавшими произошла в Даниловском районе. 46-летний мужчина ехал из хутора Плотников в станицу Березовская. Мужчина на высокой скорости не справился с управление и его «пятнадцатую» выкинуло в кювет. В ДТП получила травмы пассажирка.

Кстати, от медосвидетельствования мужчина отказался, хотя на лицо были все признаки алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде селедка идет косяками, но ловить ее нельзя
Астраханцев и волгоградцев просят помочь в розыске убийцы таксиста
В Волгограде выбрали перевозчиков маршруток №5а и №58
В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Под Волгоградом задержали троих подводных охотников
На «Волгоград Арене», скорее всего, будут играть матчи премьер-лиги
ФАС остановил продажу "Царицынского пассажа"
В Астрахани москвич получил 8 лет за убийство егеря
В Волгоградской области убили 22 сайгака ради дорогих рогов
В Волжском мужчина напал на магазин со строительным ножом
В Урюпинске фельдшер пойдет под суд за смерть пациента
Газовики больше не будут присылать волгоградцам письма с угрозами
В Астрахани официально представили нового врио губернатора Игоря Бабушкина
Пассажирские поезда задержали на два часа под Волгоградом из-за остановки товарняка
В Волгограде владельцу коттеджа перекрыли воду за долг 90 тысяч рублей
Автобус задымился на дороге в Волгограде
В ЦПКиО ставят беседки с качелями и лавочками
Волгоградская делегация работает на ПМЭФ-2019
Волгоградцы смогут проголосовать за губернатора в Москве
Волгоградка отсудила у стоматолога 70 тысяч рублей за сломанную челюсть
Два медика и три посредника оформляли волгоградцам псевдоинвалидность
Волгоградским спасателям подарили 22 новеньких спецмашины
Объезжайте: в Волгограде улицу Полоненко закрыли на ремонт
В Волжском микроавтобус сбил 17-летнюю девушку
В Камышине на повороте перевернулся молоковоз: пострадали двое