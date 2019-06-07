В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-07T09:24:25+03:00

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Авария произошла уже глубоким вечером – после 23 часов. Маршрутка ехала по улице Еременко в сторону Библиотечной. Общественный транспорт остановился, чтобы высадить на «39-й Гвардейской» пассажирку. 36-летняя женщины сразу после того, как выбралась из «Газели», стала переходить дорогу. Но видимо, водитель, не заметил пешехода, и как только дверь закрылась, дал по газам.

Волгоградка получила сильный удар. Ей потребовалась помощь медиков. «Скорая» увезла ее в больницу с травмами. А остальные пассажиры маршрутки пересели на другой транспорт.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, всего за сутки произошло 5 ДТП, в которых пострадали восемь человек. Волгоградских водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию. Это сохранит жизнь и здоровье вашим близким.

ИСТОЧНИК KP.RU