В Волгограде маршрутка сбила пассажирку, когда та вышла из салона
Авария произошла уже глубоким вечером – после 23 часов. Маршрутка ехала по улице Еременко в сторону Библиотечной. Общественный транспорт остановился, чтобы высадить на «39-й Гвардейской» пассажирку. 36-летняя женщины сразу после того, как выбралась из «Газели», стала переходить дорогу. Но видимо, водитель, не заметил пешехода, и как только дверь закрылась, дал по газам.
Волгоградка получила сильный удар. Ей потребовалась помощь медиков. «Скорая» увезла ее в больницу с травмами. А остальные пассажиры маршрутки пересели на другой транспорт.
Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, всего за сутки произошло 5 ДТП, в которых пострадали восемь человек. Волгоградских водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию. Это сохранит жизнь и здоровье вашим близким.
ИСТОЧНИК KP.RU