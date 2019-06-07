2019-06-07T08:51:19+03:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали троих подводных охотников

Они подстрелили 15 толстолобиков
Екатерина МАЛИНИНА
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Охотники поймали 15 толстолобиков.Охотники поймали 15 толстолобиков.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области действуют запреты на лов рыбы. Это сделано для того, чтобы обитатели рек могли отнереститься и обзавестись потомством. Но многих это не смущает. Лишь бы взять улов здесь и сейчас. Поэтому и проводятся рейды рыбохраны и сотрудников МВД.

5 июня полицейские объезжали акваторию реки Волги в Светлоярском районе. Сначала они заметили лодку, а потом и трех ее пассажиров. У мужчин были с собой костюмы для подводной охоты, снаряжение, гарпуны. Также находилась внутри моторки и добыча: 15 подстреленных толстолобиков.

У мужчин было все необходимое оборудование для подводной охоты. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У мужчин было все необходимое оборудование для подводной охоты.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Всех троих волгоградцев задержали. Проходит доследственная проверка. Все оборудование и лодку у них изъяли, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 256 – незаконная добыча биоресурсов, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Наказать могут либо крупным штрафом, либо сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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