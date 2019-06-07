Под Волгоградом задержали троих подводных охотников
В Волгоградской области действуют запреты на лов рыбы. Это сделано для того, чтобы обитатели рек могли отнереститься и обзавестись потомством. Но многих это не смущает. Лишь бы взять улов здесь и сейчас. Поэтому и проводятся рейды рыбохраны и сотрудников МВД.
5 июня полицейские объезжали акваторию реки Волги в Светлоярском районе. Сначала они заметили лодку, а потом и трех ее пассажиров. У мужчин были с собой костюмы для подводной охоты, снаряжение, гарпуны. Также находилась внутри моторки и добыча: 15 подстреленных толстолобиков.
У мужчин было все необходимое оборудование для подводной охоты.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Всех троих волгоградцев задержали. Проходит доследственная проверка. Все оборудование и лодку у них изъяли, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 256 – незаконная добыча биоресурсов, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Наказать могут либо крупным штрафом, либо сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU