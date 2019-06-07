2019-06-07T08:35:57+03:00
Спорт

На «Волгоград Арене», скорее всего, будут играть матчи премьер-лиги

ФК «Тамбов» на лето может «переехать» на волгоградский стадион
Екатерина МАЛИНИНА
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Остается дождаться решения руководства клуба.Остается дождаться решения руководства клуба.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Для поклонников футбола – это замечательная новость. Есть большая вероятность того, что футбольный клуб «Тамбов» летние домашние матчи будет проводить на «Волгоград Арене». Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

Дело в том, что футболисты оказались лидерами по итогам первенства ФНЛ, а значит, будут играть теперь в премьер-лиге. Но стадион в родном городе команды оказался не готов к таким позитивным изменениям. Так что летом его реконструируют под требования высшей лиги. Перед руководством стоит выбор: либо Волгоград, либо Саранск. Но по транспортной логистике наш город выигрывает.

- Сейчас этот вопрос обсуждается. Велика вероятность того, что будем играть в Волгограде. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. Я думаю, что Волгоград - более футбольный город, там у нас будет большая посещаемость, - заявил Худяков.

Если решение будет в нашу пользу, то волгоградцы смогут увидеть игру лучших команд страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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