На «Волгоград Арене», скорее всего, будут играть матчи премьер-лиги

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-07T08:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Для поклонников футбола – это замечательная новость. Есть большая вероятность того, что футбольный клуб «Тамбов» летние домашние матчи будет проводить на «Волгоград Арене». Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

Дело в том, что футболисты оказались лидерами по итогам первенства ФНЛ, а значит, будут играть теперь в премьер-лиге. Но стадион в родном городе команды оказался не готов к таким позитивным изменениям. Так что летом его реконструируют под требования высшей лиги. Перед руководством стоит выбор: либо Волгоград, либо Саранск. Но по транспортной логистике наш город выигрывает.

- Сейчас этот вопрос обсуждается. Велика вероятность того, что будем играть в Волгограде. Окончательное решение будет принято на следующей неделе. Я думаю, что Волгоград - более футбольный город, там у нас будет большая посещаемость, - заявил Худяков.

Если решение будет в нашу пользу, то волгоградцы смогут увидеть игру лучших команд страны.

ИСТОЧНИК KP.RU