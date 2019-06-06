ФАС остановил продажу "Царицынского пассажа"

6 Июнь 21:50 2019-06-06T21:50:29+03:00

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!Царицынский пассаж! – хорошо известный волгоградцам магазин, продают с торгов. Он принадлежит обанкротившемуся ООО «Диамант Девелопмент групп юнит», все имущество которого идет с молотка. Цену выставили в 400 миллионов рублей. Но желающих прикупить его не нашлось. А теперь продажу приостановило УФАС.

Дело в том, что антимонопольщикам обратился один из потенциальных участников торгов. Он пожаловался, что в сообщении о проведении публичного предложения не было текста договора о задатке, как и информации, что этот задаток нужен. Два месяца висело «бракованное» объявления. За это время цену снижали несколько раз (так положено, когда торги публичные).

Сам конкурсный управляющий, который и составлял сообщение, оправдывался тем, что за это время заявок от потенциальных покупателей не поступало, а нарушения он устранил.

Но ФАС аннулировала торги.

- Цена торгов не снижалась на протяжении двух месяцев, в то время как извещение не содержало информации, необходимой для участия в торгах. При таких обстоятельствах простое внесение корректив в извещение противоречило бы интересам кредиторов несостоятельного должника, - пояснили в УФАС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU