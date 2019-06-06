2019-06-06T21:50:29+03:00
Общество

ФАС остановил продажу "Царицынского пассажа"

Антимонопольщики нашли нарушения в процедуре торгов
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

!Царицынский пассаж! – хорошо известный волгоградцам магазин, продают с торгов. Он принадлежит обанкротившемуся ООО «Диамант Девелопмент групп юнит», все имущество которого идет с молотка. Цену выставили в 400 миллионов рублей. Но желающих прикупить его не нашлось. А теперь продажу приостановило УФАС.

Дело в том, что антимонопольщикам обратился один из потенциальных участников торгов. Он пожаловался, что в сообщении о проведении публичного предложения не было текста договора о задатке, как и информации, что этот задаток нужен. Два месяца висело «бракованное» объявления. За это время цену снижали несколько раз (так положено, когда торги публичные).

Сам конкурсный управляющий, который и составлял сообщение, оправдывался тем, что за это время заявок от потенциальных покупателей не поступало, а нарушения он устранил.

Но ФАС аннулировала торги.

- Цена торгов не снижалась на протяжении двух месяцев, в то время как извещение не содержало информации, необходимой для участия в торгах. При таких обстоятельствах простое внесение корректив в извещение противоречило бы интересам кредиторов несостоятельного должника, - пояснили в УФАС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани москвич получил 8 лет за убийство егеря
В Волгоградской области убили 22 сайгака ради дорогих рогов
В Волжском мужчина напал на магазин со строительным ножом
В Урюпинске фельдшер пойдет под суд за смерть пациента
Газовики больше не будут присылать волгоградцам письма с угрозами
В Астрахани официально представили нового врио губернатора Игоря Бабушкина
Пассажирские поезда задержали на два часа под Волгоградом из-за остановки товарняка
В Волгограде владельцу коттеджа перекрыли воду за долг 90 тысяч рублей
Автобус задымился на дороге в Волгограде
В ЦПКиО ставят беседки с качелями и лавочками
Волгоградская делегация работает на ПМЭФ-2019
Волгоградцы смогут проголосовать за губернатора в Москве
Волгоградка отсудила у стоматолога 70 тысяч рублей за сломанную челюсть
Два медика и три посредника оформляли волгоградцам псевдоинвалидность
Волгоградским спасателям подарили 22 новеньких спецмашины
Объезжайте: в Волгограде улицу Полоненко закрыли на ремонт
В Волжском микроавтобус сбил 17-летнюю девушку
В Камышине на повороте перевернулся молоковоз: пострадали двое