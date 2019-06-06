В Астрахани москвич получил 8 лет за убийство егеря

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-06T20:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Многие уже на суде даже пытаются этим оправдать свои поступки. В Астрахани осудили жителя Москвы. Мужчину признали виновным в том, то он преднамеренно убил человека. В этот момент он был сильно пьян.

В астраханскую область мужчина приехал с двумя друзьями – специально на рыбалку. 28 апреля 2018 года двое из компании взяли с собой егеря и отправились к водному каналу «Фрегатовский» Лиманского района. Улов был неплохой. Втроем они расположились на берегу, чтобы передохнуть, выпить и закусить. Завязался разговор «за жизнь». Астраханский рыбак стал жаловаться на жизнь, на низкие зарплаты здесь и высокие заработки в Москве. Столичный житель встал на защиту своих земляков. Ссора перешла в жестокую драку. Гость был больше размером, поэтому с легкостью побил егеря, а затем сбросил его в воду. Мужчина утонул в реке – не смог подняться.

Москвич отрицал свою вину. Его друг ему поддакивал. Но следствие сумело доказать, что вина лежит полностью на подозреваемом.

- Суд присяжных эти доводы убедили и они признали обвиняемого виновным. А судья определил срок – 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU