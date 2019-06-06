В Волгоградской области убили 22 сайгака ради дорогих рогов

СЕГОДНЯ 19:46 2019-06-06T19:48:39+03:00

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Сайгаки давно уже стали ценным животным и занесены в Красную книгу. Их нещадно истребляли сотнями. Рога этих животных ценятся на черном рынке как золото. Многие верят, что «порошок» из них обладает уникальными свойствами. Сейчас каждый зверь и стадо на учете. Поэтому когда сотрудники Облкомприроды нашли в степи Старополтавского района три туши животных с отпиленными рогами, то подняли тревогу. Сотрудники местной полиции нашли еще 19 трупов сайгаков – добычей браконьеров снова стали рога. Ущерб природе составил 4 миллиона рублей.

Чтобы найти преступников пришлось проделать большую работу сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также дознавателям ГУ МВД России по Волгоградской области. Они вышли на 38-летнего жителя одного из сел Старополтавского района и его 33-летнего друга, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, в том числе, и кому собирались продать рога браконьеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/713361" frameborder="0"></iframe> Браконьеры отпилили рога сайгакам.

ИСТОЧНИК KP.RU