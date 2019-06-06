В Волгоградской области убили 22 сайгака ради дорогих рогов
Сайгаки давно уже стали ценным животным и занесены в Красную книгу. Их нещадно истребляли сотнями. Рога этих животных ценятся на черном рынке как золото. Многие верят, что «порошок» из них обладает уникальными свойствами. Сейчас каждый зверь и стадо на учете. Поэтому когда сотрудники Облкомприроды нашли в степи Старополтавского района три туши животных с отпиленными рогами, то подняли тревогу. Сотрудники местной полиции нашли еще 19 трупов сайгаков – добычей браконьеров снова стали рога. Ущерб природе составил 4 миллиона рублей.
Чтобы найти преступников пришлось проделать большую работу сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также дознавателям ГУ МВД России по Волгоградской области. Они вышли на 38-летнего жителя одного из сел Старополтавского района и его 33-летнего друга, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления, в том числе, и кому собирались продать рога браконьеры.
Браконьеры отпилили рога сайгакам.
ИСТОЧНИК KP.RU