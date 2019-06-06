2019-06-06T19:24:54+03:00
Происшествия

В Волжском мужчина напал на магазин со строительным ножом

Разбойника задержали полицейские
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина убежал из магазина без добычи.Мужчина убежал из магазина без добычи.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На странного посетителя продавщицы и посетители торгового павильона в Волжском обратили внимание сразу. Сначала он по хозяйски осматривал витрины и ассортимент, затем зашел в подсобку, а потом вынул строительный нож стал кричать на продавщицу. Он требовал от нее денег, грозился порезать лицо и убить. Посетители постарались отойти от грабителя подальше. Вел себя мужчина неадекватно.

Несмотря на угрозы, сотрудница магазина успела нажать тревожную кнопку и денег разбойнику так и не дала. Так и ушел горе-преступник без добычи.

Волгоградец напал на магазин.

Сотрудники ППС задержали его на улице. Он рассказал им, что живет в Средней Ахтубе, нигде не работает. В магазин пришел за деньгами, чтобы купить алкоголь, но продавщица его почему-то не послушалась.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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