В Волжском мужчина напал на магазин со строительным ножом
На странного посетителя продавщицы и посетители торгового павильона в Волжском обратили внимание сразу. Сначала он по хозяйски осматривал витрины и ассортимент, затем зашел в подсобку, а потом вынул строительный нож стал кричать на продавщицу. Он требовал от нее денег, грозился порезать лицо и убить. Посетители постарались отойти от грабителя подальше. Вел себя мужчина неадекватно.
Несмотря на угрозы, сотрудница магазина успела нажать тревожную кнопку и денег разбойнику так и не дала. Так и ушел горе-преступник без добычи.
Волгоградец напал на магазин.
Сотрудники ППС задержали его на улице. Он рассказал им, что живет в Средней Ахтубе, нигде не работает. В магазин пришел за деньгами, чтобы купить алкоголь, но продавщица его почему-то не послушалась.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU