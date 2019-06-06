В Урюпинске фельдшер пойдет под суд за смерть пациента

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-06T19:09:08+03:00

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Все чаще в последнее время врачи оказывают на скамье подсудимых. На этот раз под суд пойдет 42-летняя фельдшер из Урюпинского района. Женщину обвиняют в причинение смерти по неосторожности.

Расследование длилось больше года. Волгоградка приехала на хутор Первомайский по вызову. У мужчины резко заболело сердце, отнималась рука. Дама сделала электрокардиограмму. Но почему-то решила, что ничего страшного в состоянии пациента нет. Она сказала ему, что нужно лечиться от остеохондроза и уехала. А через несколько часов 42-летний мужчина умер от развившейся острой ишемической болезни сердца.

Чтобы доказать что человек умер из-за непрофессионализма медика, которая не смогла «прочитать» ЭКГ, пришлось делать несколько судебно-медицинских экспертиз.

Женщина считает себя невиновной. Но уголовное дело уже ушло в суд за подписью прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU