Газовики больше не будут присылать волгоградцам письма с угрозами

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-06T16:59:57+03:00

В июне 2018 года в Волгограде рассылали уведомления о судебных исках за отсутствие договора ТО ВДГО

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Тысячи волгоградцев летом 2018 года получили уведомления от газовиков, что на них подают в суд из-за отсутствия договоров на техобслуживание оборудования (ТО ВКГО), а могут и вовсе отключить газ. Госжилнадзор тогда встал на сторону ресурсоснабжающей компании. Ведь договор по закону - обязательное условие для хозяев газовых плит, колонок и котлов; и нужен для их же безопасности. Так как многие волгоградцы договор не заключали, газовики пытались донести до них информацию максимально эффективно. Но у Волгоградского УФАС другое мнение - это злоупотребление доминирующим положением и нарушение закона о защите конкуренции. Газовикам выдали предписание об устранении нарушения.

- Эти письма были направлены не только тем, кто не заключил договор на ТО ВКГО, но и ответственным пользователям. Формально они не являются уведомлениями об отключении подачи газа, но многими были восприняты именно так, а содержащаяся в них угроза была воспринята как реальная, - прокомментировал «КП-Волгоград» руководитель УФАС Роман Лучников.

Так что больше подобных уведомлений газовики присылать не будут, по крайней мере, с такими формулировками. Им придется искать иные методы воздействия на несознательных граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU