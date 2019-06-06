В Астрахани официально представили нового врио губернатора Игоря Бабушкина

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-06T16:24:06+03:00

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Сегодня, 6 июня Игорь Бабушкин официально вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области. Представить нового главу в регион приехал полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

- Игорь Бабушкин - профессиональный военный, награжден Орденом Мужества. Вместе с тем, у него солидный опыт федеральной гражданской службы. И к тому же он родился и вырос на Волге - в Ярославской области, - обратил внимание астраханцев Устинов.

Полпред напомнил, что Владимир Путин знает о проблемах региона, и поднимал их на совещании в Ахтубинске, которое состоялось три недели назад. (Говорят, именно после этого визита Сергей Морозов и решил покинуть должность. Он уволился по собственному желанию 5 июня). Но при этом заметил, что в Астраханской области есть большой потенциал. Поэтому пожелал Бабушкину оправдать доверие Президента РФ и жителей региона.

После этих слов Морозов поблагодарил коллег за работу и передал свои полномочия новому губернатору.

- Я благодарен за помощь. Но обстоятельства сложились так, что я продолжу работу в другой должности, - сказал напоследок астраханцам Сергей Морозов. - Я успел искренне влюбиться в этот регион, в людей, в силу этого края. И эти чувства навсегда останутся во мне. Уверен, под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область продолжит поступательное развитие

Сам Бабушкин заявил, что будет делать упор на повышении качества жизни астраханцев:

- Нам надо сделать так, чтобы жители, особенно, молодежь - «чувствовали себя комфортно, считали за благо и удовольствие здесь жить и работать».

ИСТОЧНИК KP.RU