2019-06-06T16:22:09+03:00
Происшествия

Пассажирские поезда задержали на два часа под Волгоградом из-за остановки товарняка

Грузовой состав сделал незапланированную остановку из-за поломки локомотива в Светлоярском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Максимальная задержка поездов в пути составила 1 час 45 минут.Максимальная задержка поездов в пути составила 1 час 45 минут.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Четыре пассажирских поезда, следовавших через Волгоград на курорты Краснодарского края и с Кавказских Минеральных вод, 6 мая 2019 года задержались в пути в Волгоградской области. Причина - в незапланированной остановке грузового поезда, которая произошла в полдень по московскому времени в Светлоярском районе на перегоне между станциями Привольный и Тингута из-за поломки локомотива. На подмогу коллегам железнодорожники отправили дополнительный локомотив. Вскоре пути освободили.

- В результате задержаны пассажирские поезда: №14 Адлер - Саратов, №129 Красноярск - Анапа, №314 КисловодскОрск и №130 Анапа – Красноярск, - сообщили «КП-Волгоград» на Приволжской железной дороге.

На данный момент максимальная задержка курортников в пути составляет один час 45 минут. Поезда по возможности будут нагонять график.

ИСТОЧНИК KP.RU

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