В Волгограде владельцу коттеджа перекрыли воду за долг 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2019-06-06T15:28:34+03:00

Хозяин этого домика четыре года не платит за воду. За долги ему отрезали подачу воды. Фото "Концессии водоснабжения".

Хозяин дома принципиально не платит за холодную воду уже четвертый год

Изменить размер текста: A A

В Волгограде жильцы 17-ти тысяч домов не платят за холодное водоснабжение. В общей сложности эти люди уже задолжали «Концессии водоснабжения» почти 92 миллиона рублей! Да, если среди них малоимущие, семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, но есть и те, кто не платить не потому что нечем, а просто «потому что». Как, например, владелец огромного коттеджа, расположенного по улице Чапаева в Дзержинском районе. Он принципиально не платит за воду с июля 2015-го, то есть почти четыре года. Долг составляет 91 тысячу рублей. Ему и уведомления присылали, и просили. А после подали в суд и выиграли.

- Сейчас в районном отделе судебных приставов УФССП по Волгоградской области на него заведено исполнительное производство. Но даже их увещевания не пробудили совесть неплательщика. В итоге подачу воды ему приостановили. Мера вынужденная, но законная, - говорят в «Концессии водоснабжения».

Уточняя, что подачу воды возобновят сразу, как только владелец коттеджа погасит долг.

Остальным должникам советуют не дожидаться столь крайних мер и воспользоваться программой реструктуризации долга. Она дает возможность потребителям оплатить задолженность по холодной и горячей воде, отоплению или канализации небольшими частями без пени и судебных взысканий.

Программа действует с 1 июня по 31 июля 2019 года, подробнее о ней в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU