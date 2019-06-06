В Волгограде владельцу коттеджа перекрыли воду за долг 90 тысяч рублей
В Волгограде жильцы 17-ти тысяч домов не платят за холодное водоснабжение. В общей сложности эти люди уже задолжали «Концессии водоснабжения» почти 92 миллиона рублей! Да, если среди них малоимущие, семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, но есть и те, кто не платить не потому что нечем, а просто «потому что». Как, например, владелец огромного коттеджа, расположенного по улице Чапаева в Дзержинском районе. Он принципиально не платит за воду с июля 2015-го, то есть почти четыре года. Долг составляет 91 тысячу рублей. Ему и уведомления присылали, и просили. А после подали в суд и выиграли.
- Сейчас в районном отделе судебных приставов УФССП по Волгоградской области на него заведено исполнительное производство. Но даже их увещевания не пробудили совесть неплательщика. В итоге подачу воды ему приостановили. Мера вынужденная, но законная, - говорят в «Концессии водоснабжения».
Уточняя, что подачу воды возобновят сразу, как только владелец коттеджа погасит долг.
Остальным должникам советуют не дожидаться столь крайних мер и воспользоваться программой реструктуризации долга. Она дает возможность потребителям оплатить задолженность по холодной и горячей воде, отоплению или канализации небольшими частями без пени и судебных взысканий.
Программа действует с 1 июня по 31 июля 2019 года, подробнее о ней в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU