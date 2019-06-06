Автобус задымился на дороге в Волгограде

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-06T15:00:16+03:00

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ЛИАЗ задымился на дороге около часа дня 6 июня в в Советском районе Волгограда неподалеку от остановки «Колледж газа и нефти». Клубы белого дыма напугали не только пассажиров и водителя автобуса №25, но и проезжавших мимо автомобилистов. Водитель решил тут же остановиться и вывести из людей салона. На помощь уже бежал с огнетушителем маршрутчик, который притормозил неподалеку, чтобы помочь. Но огнетушители не помогли - огня не было. Как потом оказалось, в моторном отсеке слетел патрубок, и техническая жидкость попала на горячий коллектор. Из-за этого автобус и окутало густым белым паром.

- После того, как из салона вышли все пассажиры, водитель осмотрел моторный отсек. Поняв, что опасности для жизни и здоровья людей нет, он своим ходом поехал в автопарк, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Пассажиры с уже имеющимися билетами пересели на другие автобусы. На линию вместо закипевшей вывели запасную машину.

ИСТОЧНИК KP.RU