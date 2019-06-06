В ЦПКиО ставят беседки с качелями и лавочками

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-06T14:26:31+03:00

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С каждым днем ЦПКиО в Волгограде становится все больше похожим на парк, а не на пустыню. Здесь уже высадили десятки деревьев, сделали тротуарные дорожки, открыли скейт-парк и игровую зону. Теперь устанавливают навесы, под которыми можно будет укрыться от палящего солнца.

- Под навесами уже расставлены первые столы, рядом с которыми установлены деревянные диваны и кресла. В ближайшее время здесь появятся качели и уличные тренажеры. Расположившись под навесом, горожане смогут сыграть в шахматы – настольную игру можно будет взять напрокат бесплатно у сотрудников парка, - сообщили приятную новость в мэрии.

Параллельно рабочие готовят к открытию спортивную зону парка. Здесь волгоградцы смогут заниматься спортом на свежем воздухе. Ее площадь составит тысячу квадратных метров.

- После завершения работ по планировке участка специалисты уложат деревянные настилы и расстелят рулонный газон, - рассказывают «КП-Волгоград» чиновники.

Кстати, первая фитнес-тренировка здесь состоится 12 июня, в День России, и проведет ее один из ведущих волгоградских тренеров по бодибилдингу и фитнесу Елена Воробьева. В этот день вообще весь парк превратится в большую спортплощадку: с 12 до 17 часов здесь будет проходить фестиваль под названием «Здоровая страна — сильная Россия!».

А в дальнейшем здесь каждый день планируют проводить бесплатную утреннюю гимнастику под руководством тренеров. Присоединиться смогут все желающие горожане.

Также в планах открыть в парке теннисный корт, баскетбольну., футбольную и детскую универсальную площадки. Здесь же специалисты установят уличные шахматы с метровыми фигурами.

ИСТОЧНИК KP.RU