Волгоградская делегация работает на ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-06T14:02:19+03:00

В программе волгоградской делегации на ПМЭФ-2019 встречи с инвесторами, переговоры и панельные дискуссии. Фото: АВО

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и вице-губернатор Владимир Шкарин 6 июня работают в составе делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, чиновников ждут встречи с инвесторами, также в планах переговоры, панельные дискуссии и заседание с участием президента РФ.

По словам Владимира Шкарина, в первый день волгоградская делегация посетит несколько крупных площадок по вопросам глобальной экономики, демографии, здравоохранения и реализации национальных проектов.

- В нашем регионе до 2024 года построят 655 новых объектов, которые позволят повысить качество жизни людей. Объемы большие, поэтому необходим комплексный командный подход, применение лучших практик. Форум - хорошая площадка для обмена опытом, взаимодействия с другими регионами, инвесторами, - прокомментировал Шкарин.

Главная тема ПМЭФ-2019 - формирование повестки устойчивого развития в глобальном и государственном масштабах, в разрезе регионов страны. Деловые сессии разбиты на четыре тематических блока: «Мировая экономика в поисках баланса»; «Технологии, приближающие будущее»; «Российская экономика: реализуя цели национального развития», в рамках которого рассмотрят ключевые проекты федерального значения; а также «Человек – прежде всего», где в центре внимания окажутся вопросы образования, культуры и искусства, гуманитарные проблемы. Продлится форум в северной столице с 6 по 8 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU