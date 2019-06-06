Волгоградцы смогут проголосовать за губернатора и депутатов в Москве

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-06T15:06:28+03:00

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В этом году на волгоградцах лежит большая ответственность. 8 сентября предстоит выбрать губернатора Волгоградской области, депутатов разных уровней от Облдумы до сельских законотворцев, глав поселений. Всего 220 руководителей муниципальных образований и 2890 депутатских мандата. То есть определить, кто будет развивать экономику региона, определять ее социальную политику, писать законы.

Предвыборная кампания начнется не позднее 10 июня. Именно до этого срока необходимо опубликовать решение депутатов о назначении губернаторских и парламентских выборах на 8 сентября.

На выдвижение партиями кандидатов на должность губернатора дается 25 дней (главу региона предлагают только партии). Претенденту нужно собрать не менее 5 процентов подписей депутатов муниципальных образований или глав муниципальных образований. В том числе должна быть 51 подпись районных депутатов (и городских округов) из 29 районов Волгоградской области.

Все документы и подписи нужно сдать в избирательную комиссию Волгоградской области с 16 июля по 24 июля. Затем 10 дней сотрудники ИК проверяют достоверность всех бумаг.

С 10 августа по 6 сентября кандидатам разрешат агитировать за себя в СМИ.

Партийные списки подаются также в течение 25 дней для регистрации. В эти выборы от сбора подписей освободили пять партий: «Единую Россию», «Справедливую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость». Остальным нужно собрать не менее 9 274 подписей избирателей. Документы принимаются с 4 по 24 июля. Затем в течение 10 дней проверяют их подлинность. С 10 августа по 6 сентября можно публиковать о себе статьи и сюжеты.

Одномандатники появятся в бюллетеней для голосования, если они соберут подписи 3 процентов от числа избирателей на округе и документы одобрит окружная избирательная комиссия. Документы принимаются с 4 июля по 24 июля. На решение специалистам дается 10 дней.

Агитация в СМИ разрешена с 10 августа по 6 сентября включительно.

Также будет применяться на этих выборах технология мобильного избирателя. То есть волгоградец может проголосовать на любом избирательном участке. Но нужно подать соответствующее заявление через ЦИК, МФЦ или портал Госуслуг с 24 июля по 4 сентября, а с 28 августа по 4 сентября документ примут на любой УИК. Единственное, что голосовать за за кандидата-одномандатника проголосовать можно будет только на территории соответствующего одномандатного округа.

На этих выборах впервые можно проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве. То есть многочисленные вахтовики, зарабатывающие для семьи в Урюпинске, студенты, прописанные у родителей теперь также вправе участвовать в выборах Волгоградской области не выезжая за пределы столицы. Нужно с 24 июля по 4 сентября оставить заявку на портале Госуслуг и получить ответ, на какой из 30 цифровых участков подойти. С собой нужен паспорт.

В планах ЦИК распространить эту технологию по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU