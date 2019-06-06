Волгоградка отсудила у стоматологии 70 тысяч рублей за сломанную челюсть

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-06T12:55:58+03:00

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Еще одна неприятная история, в которой молодая девушка стала жертвой врачебной ошибки, произошла в Волгограде. Несчастной сломали челюсть в стоматологии.

Произошло это еще в августе 2018-го. Девушка обратилась в стоматологию с болью в зубе. Медик осмотрел и отправил на операцию по удалению. Казалось бы стандартная процедура. Но что-то пошло не так: девушке так усердно рвали зуб, что сломали ей челюсть. Бедняжке пришлось еще несколько месяцев лечиться. Причем за свой счет. Когда она предъявила претензии к стоматологии, ей ответили - мол, «вас уведомляли о возможных осложнениях». Но волгоградка с такой позицией не смирилась и подала на стоматологию в суд.

- Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что девушке действительно оказали некачественную медпомощь - нарушили технику при удалении зуба. Во время операции врач применена чрезмерную физическую силу при работе с набором элеваторов, что привело к причинению травмы, -рассказывают «КП-Волгоград» в областном суде.

Дзержинский райсуд постановил стоматологии выплатить девушке 70 тысяч рублей за причиненные моральные и нравственные страдания. Медики с вердиктом не согласились и попытались оспорить его в Волгоградском областном суде. Но суд высшей инстанции оставил приговор в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU