Два медика и три посредника оформляли волгоградцам псевдоинвалидность

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-06T13:49:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде вскрыли группу аферистов, которые за «отдельную плату» делали из людей инвалидов. Нет, они их не калечили, а просто оформляли им липовые медсправки, по которым человек получал инвалидность и соответствующие пособия. Задействованы с этом «бизнесе» были врач-невролог Ленинской Центральной районной больницы и медицинская сестра бюро медико-социальной экспертизы города Волжского. А желающих получить инвалидность подыскивали три постредника.

- Медики изготавливали подложные справки, по которым у лже-пациентов имелись серьезные заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения, дающие им право на получение страховой пенсий. Установлено, что сообщники получили в общей сложности 400 тысяч рублей, при этом больше всех «заработали» посредники – 320 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Свою вину все фигуранты этого дела признали полностью еще на стадии расследования. Но наказания им не избежать. Дело с обвинительным заключением уже передали в суд.

- В зависимости от роли каждого им инкриминируется взяточничество, в том числе посредничество в совершении этого, мошенничество, служебный подлог, а также подделка официальных документов, - уточняют в ведомстве.

Кстати, псевдоинвалиды уже вернули в бюджет все деньги, которые они получили в качестве пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU