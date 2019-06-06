Волгоградским спасателям подарили 22 новеньких спецмашины

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-06T14:03:27+03:00

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Новые пожарные машины - это отличный подарок, а если их не две и не три, а целых 22, то это буквально бесценный дар. Именно столько спецмашин сегодня получили волгоградские спасатели.

Сертификаты главам муниципальных районов вручили вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин и заместитель губернатора Валерий Бахин.

20 машин распределят по районам Волгоградской области. Как уточняют «КП-Волгоград» в областной администрации, техника отправится в подразделения противопожарных служб Михайловки, Жирновского, Кумылженского, Клетского, Среднеахтубинского, Николаевского, Городищенского, Новоаннинского, Калачевского, Ленинского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Урюпинского, Котовского районов. Еще два аварийно-спасательных автомобиля предназначены для профильной службы Волгоградской области для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

- Новые пожарные автоцистерны на базе «Урал-5557» и «Газ-33086» укомплектованы спецоборудованием, технику отличают повышенная проходимость и маневренность, - рассказывают в администрации.

Всего целом до 2022 года за счет средств областного бюджета на вооружение службы поступят 64 пожарных и 4 оперативных автомобиля. А еще в 2019-м планируют открыть 8 пожарных депо (одно уже открыли в городском поселении Красный Яр Жирновского района).

ИСТОЧНИК KP.RU