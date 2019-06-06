Объезжайте: в Волгограде улицу Полоненко закрыли на ремонт

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-06T11:52:55+03:00

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Ну вот дорожники добрались и до улицы Полоненко, которая расположена в Дзержинском районе Волгограда. Подрядчик уже пригнал сюда технику, которая начала срезать старый асфальт на участке от улицы Ангарской до соединения с улицей Осипенко. Но так как улица неширокая, а дорожная техника крупногабаритная, но на время ремонтных работ решено ограничить на данном участке движение транспорта.

Дорога по улице Полоненко будет закрыта для проезда с 8.00 до 17.00 ежедневно вплоть до 9 июня.

Транспорт пустят в объезд по улицам Ангарской, Елецкой и Череповецкой. Водителей просят с пониманием отнестись к временным затруднениям.

Улица Полоненко давно нуждалась в обновлении, ее не ремонтировали уже 15 лет. Весной ее пришлось временно и срочно латать, чтобы хоть как-то обеспечить проезд транспорта. Сейчас приступили к капитальному ремонту.

- Здесь уже демонтировали бордюр и установили 2000 погонных метров нового. После фрезерования, уложат два слоя асфальта выравнивающий, формирующий профиль дороги, и финишный, из щебеночно-мастичного асфальтобетона, в состав которого входят минеральные добавки, придающие смеси дополнительную прочность. Кроме того, здесь восстановят более 20 колодцев и приведут в порядок обочины, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

В администрации Волгограда также предупреждают, что в ближайшее время ремонтные работы начнутся и на улице Полины Осипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU