В Волжском микроавтобус сбил 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-06T11:01:35+03:00

Водитель кроссовера вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и чуть не убил ребенка, который был у него в машине. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки, 5 июня, на дорогах Волгоградской области произошло 8 аварий с тяжкими последствиями. Пострадали девять человек, в том числе двое детей. И оба - в Волжском.

Утром свою 9-летнюю дочь чуть не убил горе-папаша. 45-летний мужчина был за рулем «Сузуки Грант Витара» и, видимо, так торопился, что проехал перекресток Горького-Коммунистическая на «красный» сигнал светофора. А наперерез ему уже выехала маршрутка с людьми. В микроавтобусе никто не пострадал, основной удар пришелся на пассажирскую сторону кроссовера, где находилась школьница. Девочка получила травму головы.

А вечером того же дня в больницу с травмами после ДТП привезли 17-летнюю девочку. Подросток переходила дорогу по «зебре», но даже это ее не спасло. Она оказалась под колесами автобуса «Луидор», за рулем которого был 30-летний мужчина. Водитель даже не притормозил перед пешеходным переходом, потому и наезда избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU