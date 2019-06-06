В Камышине на повороте перевернулся молоковоз: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-06T10:50:19+03:00

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С наступлением лета число аварий на волгоградских дорогах выросло в несколько раз и в основном из-за грубых нарушений ПДД. Вот, в Камышине 49-летний водитель молоковоза так разогнался на дороге «Камышин-Водно-Буерачное», что не вписался в крутой затяжной поворот. Итог печален: грузовик с бочкой перевернулся в кювет.

- Водителя-виновника ДТП и его 42-летнюю пассажирку увезли с травмами в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Клетском районе Волгоградской области попал в аварию еще один любитель скорости - 22-летний водитель «Киа Рио». Он в «полете» не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в столб линии связи. Виновник, к счастью, остался жив, но получил различные травмы.

Иномарка в кустах, столб свален - последствия гонки 22-летнего водителя.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В тот же день, 5 июня, 36-летний водитель "семерки" не уступил дорогу скутеристу при повороте с улицы Оломоуцкой на улицу Карбышева в Волжском. в результате 30-летний мотоциклист оказался с травмами на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU