Астраханец предложил полицейскому полмиллиона рублей, чтоб замять дело о краже

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-06T10:18:55+03:00

Теперь астраханца будут судить и за кражу и за взятку. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Теперь мужчину будут судить еще и за взятку

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Почему-то большинство тех, кто преступает закон, уверены, что смогут избежать ответственности: мол, все решают деньги, только суммы разные. Одного такого «уверенного» афериста на днях задержали в Астрахани. Он пытался договориться с сотрудником полиции, чтобы тот за деньги «замял» уголовное дело, которое завели на мужчину по факту кражи. И предложил, надо сказать, немало - 500 тысяч рублей.

- Чтобы отвести подозрения, 40-летний местный житель решил передать взятку оперуполномоченному сотруднику полиции в автомобиле. Правоохранитель предупредил, что подобные «предложения» должностному лицу чреваты негативными последствиями. Но астраханец настоял на своем. При передаче денег его и задержали оперативные сотрудники, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Теперь у астраханца в уголовном деле не одна статья, а две. Будут судить и за кражу, и за взятку.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, -добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU