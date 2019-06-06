В Волгограде чеченца отправили в колонию за подставные ДТП

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-06T10:02:22+03:00

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В суд передали уголовное дело последнего участника банды автоподставщиков, которую поймали в Волгограде в прошлом году. На скамью подсудимых отправили 30-летнего жителя Грозного. Его обвиняют в «мошенничестве в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы, в особо крупном размере».

Как напоминают в областной прокуратуре, семь человек организовали в Волгограде «бизнес» на автоподставах. Они выбирали дорогие иномарки, устраивали фиктивные ДТП, потом по липовым документам получали страховые выплаты. За несколько месяцев они успели заработать по этой схеме 1 миллион 600 тысяч рублей.

Все участники преступной группы уже получили свои сроки и находятся за решеткой. Чеченцу же удалось сбежать, его искали с ноября 2018 года по март 2019-го. Но все равно нашли.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

- Свою вину чеченец признал лишь частично. Но следователи собрали достаточно улик для утверждения ему обвинительного заключения. Дело передали в суд. Ожидать вердикта обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU