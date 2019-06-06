Волгоградцы подобрали у дороги брошенного детеныша косули и принесли в скит

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-06T09:37:39+03:00

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Все-таки мир не без добрых людей: недавно волгоградцы нашли детеныша косули на краю поселка. Малыш лежал у дороги и уже еле дышал. Селяне надеялись, что мама-косуля отыщет своего детеныша, но она не пришла ни в тот день, ни на следующий. Тогда люди отвезли зверюшку в центр помощи диким животным «Обитель птиц», который благодаря иеромонаху Василиску (Саяпин) уже много лет существует при монастырском ските Покрова Пресвятой Богородицы.

Оттуда малышку тотчас отправили в ветеринарную клинику. Это, кстати, девочка европейской косули. Назвали ее Крошка. Сейчас она на искусственном кормлении, молоко матери заменили коровьим. Период адаптации прошел, зверюшка поднялась на ноги и уже пробует скакать. Ее заберут в приют через несколько дней. Когда малышка достаточно подрастет и окрепнет, её выпустят в естественную среду обитания.

«КП-Волгоград» уже рассказывала, что зоосад при Свято-Духовом монастыре уже не вмещает всех обитателей (которых везут отцу Василиску со всех уголков региона) переезжает из города за Волгу.

- Наш центр настроен на то, чтобы питомцы после выздоровления возвращались в природу. Мы хотим обустроить большие вольеры, где звери не контактируют с людьми. Если нашего монастырского оленя Крошу выпустить в дикую природу он выживет. Но в первый же сезон станет добычей охотника, поскольку воспринимает человека как друга. Выпускать животных мы будем где-нибудь в Волго-Ахтубинской пойме подальше от населенных пунктов, - поясняет отец Василиск.

Говорит, этой косуле повезло, что добрые люди нашли ее быстрее хищников. Вот недавно взрослая косуля забрела к человеческому жилью, но от испуга металась и сильно ударилась головой. Через несколько дней она умерла в ветклинике, спасти её не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU