В Волжском у мигрантов изъяли больше килограмма героина
В Волгоградскую область приезжает много мигрантов из ближних среднеазиатских республик, кто-то работать на полях, ну а кто-то как четверо этих задержанных - развернули в Волжском бизнес по продаже героина. В августе 2018-го их поймали. При досмотре у них изъяли около 1,2 килограмма героина. Почти год следователи СУ Управления МВД России по Волжскому собирали факты и улики, доказывающие их вину.
- Допросили свыше 20 лиц, сделали свыше 20 судебных экспертиз, в том числе таких как судебно-психиатрическая, материалов, веществ и изделий, дактилоскопическая, судебно-компьютерная и другие. Объём уголовного дела насчитывает 7 томов, - рассказывают в ГУ МВД по региону.
Следователи установили, что с ноября 2017 года по август 2018 года они распространяли у нас наркотики. Получали крупные партии, фасовали их на мелкие дозы и продавали наркоманам через «тайники».
Все четверо во время следствия находились под стражей. Свою вину они полностью признали.
- Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU