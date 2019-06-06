В Волжском у мигрантов изъяли больше килограмма героина

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-06T09:04:20+03:00

Почти год приезжие распространяли в Волжском наркотики. Торговали по крупному, и срок им теперь светит большой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгоградскую область приезжает много мигрантов из ближних среднеазиатских республик, кто-то работать на полях, ну а кто-то как четверо этих задержанных - развернули в Волжском бизнес по продаже героина. В августе 2018-го их поймали. При досмотре у них изъяли около 1,2 килограмма героина. Почти год следователи СУ Управления МВД России по Волжскому собирали факты и улики, доказывающие их вину.

- Допросили свыше 20 лиц, сделали свыше 20 судебных экспертиз, в том числе таких как судебно-психиатрическая, материалов, веществ и изделий, дактилоскопическая, судебно-компьютерная и другие. Объём уголовного дела насчитывает 7 томов, - рассказывают в ГУ МВД по региону.

Следователи установили, что с ноября 2017 года по август 2018 года они распространяли у нас наркотики. Получали крупные партии, фасовали их на мелкие дозы и продавали наркоманам через «тайники».

Все четверо во время следствия находились под стражей. Свою вину они полностью признали.

- Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU