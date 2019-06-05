Волгоградцев приглашают на четвертый общегородской пленэр

5 Июнь 21:55 2019-06-05T21:55:18+03:00

На этот раз в рамках проекта «Первая улица Мира» горожане будут делать монотипии с Еленой Трофимовой

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В субботу, 8 июня, Волгоградский музей Машкова зовет всех желающих на четвертый общегородской пленэр проекта «Первая улица Мира». Проведет его член Союза художников РФ Елена Трофимова. Причем предложат волгоградцам запечатлеть свой город методом отпечатка – в технике «монотипия». Для этого рисунок краской или тушью переносят на бумагу, ткань или другой материал. Соберутся участники пленэра в 11 утра у музея на проспекте Ленина, 21. А оттуда отправятся рисовать городской сад.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ВМИИ имени Машкова, присоединиться к художникам может любой желающий. К тому же для двадцати человек, которые первыми запишутся на пленэр по телефону (8442) 38-59-15, сотрудники музея еще и подготовят все необходимые материалы. Остальным придется краски, кисти, бумагу и прочее принести с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU