Прохор Шаляпин показал красивый и кошмарный Волгоград

СЕГОДНЯ 20:12 2019-06-05T20:13:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале июня известный актер «Квартета И» Камиль Ларин приезжал на юбилей к отцу в родной Волгоград, прошелся по местам детства в Кировском районе и выложил в инстаграм серию ностальгических роликов. Теперь в воспоминания о волгоградском детстве пустился еще один наш земляк - Прохор Шаляпин приехал на родину со съемочной группой программы «Секрет на миллион». Певец показал журналистам главные достопримечательности города – набережную, Мамаев курган. Проехался по местам «боевой славы» в родном Краснооктябрьском районе. Заглянул и в Центральную школу искусств ВГИИК, где учился музыке. Пообщался со студентами, поделился воспоминаниями. Так что город показал и с парадной, и с самых неприглядных сторон.

- Город детства, - подписал Шаляпин фото на фоне Мамаева кургана и речпорта в своем Инстаграм.

- Как тебе? Изменился Волгоград? - спрашивают певца поклонники.

- Центр очень красив и парк, и набережная, а вот в спальных районах во дворах кошмар, - отмечает Прохор Шаляпин.

Побывал Шаляпин и на главной высоте России. Фото: Инстаграм

Как рассказал певец в интервью журналистам федерального телеканала, творческая атмосфера в институте искусств ему так нравилась, что даже зимой он приезжал на занятия на час раньше. О ВГИИКе он сохранил самые теплые воспоминания. Тем более, что его соседкой по парте была еще одна знаменитая волгоградка Ирина Дубцова.

Прохор Шаляпин посидел за партой и вспомнил детство и юность. Фото: пресс-служба ВГИИК

Что еще рассказал о своем волгоградском детстве Прохор Шаляпин, покажут в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ 22 июня в17.00.

В институте певец охотно общался и раздавал автографы студентам. Фото: пресс-служба ВГИИК

ИСТОЧНИК KP.RU