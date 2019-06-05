2019-06-05T20:13:36+03:00
Звезды

Прохор Шаляпин показал красивый и кошмарный Волгоград

Певец навестил город детства со съемочной группой программы «Секрет на миллион»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Город детства - подписал Шаляпин фото на фоне волгоградского речпорта в своем Инстаграм.Город детства - подписал Шаляпин фото на фоне волгоградского речпорта в своем Инстаграм.
Изменить размер текста:

В начале июня известный актер «Квартета И» Камиль Ларин приезжал на юбилей к отцу в родной Волгоград, прошелся по местам детства в Кировском районе и выложил в инстаграм серию ностальгических роликов. Теперь в воспоминания о волгоградском детстве пустился еще один наш земляк - Прохор Шаляпин приехал на родину со съемочной группой программы «Секрет на миллион». Певец показал журналистам главные достопримечательности города – набережную, Мамаев курган. Проехался по местам «боевой славы» в родном Краснооктябрьском районе. Заглянул и в Центральную школу искусств ВГИИК, где учился музыке. Пообщался со студентами, поделился воспоминаниями. Так что город показал и с парадной, и с самых неприглядных сторон.

- Город детства, - подписал Шаляпин фото на фоне Мамаева кургана и речпорта в своем Инстаграм.

- Как тебе? Изменился Волгоград? - спрашивают певца поклонники.

- Центр очень красив и парк, и набережная, а вот в спальных районах во дворах кошмар, - отмечает Прохор Шаляпин.

Побывал Шаляпин и на главной высоте России. Фото: Инстаграм

Побывал Шаляпин и на главной высоте России. Фото: Инстаграм

Как рассказал певец в интервью журналистам федерального телеканала, творческая атмосфера в институте искусств ему так нравилась, что даже зимой он приезжал на занятия на час раньше. О ВГИИКе он сохранил самые теплые воспоминания. Тем более, что его соседкой по парте была еще одна знаменитая волгоградка Ирина Дубцова.

Прохор Шаляпин посидел за партой и вспомнил детство и юность. Фото: пресс-служба ВГИИК

Прохор Шаляпин посидел за партой и вспомнил детство и юность. Фото: пресс-служба ВГИИК

Что еще рассказал о своем волгоградском детстве Прохор Шаляпин, покажут в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ 22 июня в17.00.

В институте певец охотно общался и раздавал автографы студентам. Фото: пресс-служба ВГИИК

В институте певец охотно общался и раздавал автографы студентам. Фото: пресс-служба ВГИИК

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде отправили в суд дело патологоанатома, который подменял органы и диагнозы умерших
Волгоградские единороссы предложили альтернативу кандидатуре Бочарова на выборах
Почти полтысячи волгоградок в 2019-м уже сделали по квоте процедуру ЭКО
Волжский убийца-расчленитель Масленников пытался смягчить приговор суда
Поскользнулся на мосту и упал в воду: в Астраханской области утонул 15-летний мальчик
Под Волгоградом пьяный мужчина пытался сжечь рыбный цех
В Волжском поймали бизнесмена с игровым автоматом
Министр МВД наградил шестерых кадет из Волжского за помощь в задержании грабителя
Волгоградские депутаты выступили за сокращение селянкам рабочего дня
В Астрахани кениец попал в больницу с ожогами после взрыва скороварки
Волгоградская полиция проверяет факт поджога конюшни, где сгорели лошади
В Жирновске 21-летний парень избил четырехмесячного ребенка до кровоизлияния в мозг
За сутки в Волгограде сбили трех пешеходов
Астраханка застала мужа с любовницей спящими, украла их одежду и разбудила